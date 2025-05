Al Pacino utfører eksorsismer i The Ritual neste måned

Det har vært et par flotte år for skrekkfilmfans, og trenden ser ut til å fortsette. En av de mer interessante som kommer er The Ritual (ikke å forveksle med skrekkfilmen på Netflix fra 2017 med samme navn), som sies å være basert på "den sanne historien som inspirerte The Exorcist".

Og med det kan du kanskje gjette at temaet er eksorsisme der to prester, spilt av Al Pacino (The Godfather, Scarface) og Dan Stevens (Downton Abbey), har hver sine problemer og nå må jobbe sammen for å redde en besatt ung jente.

I pressemeldingen heter det at dette blir "en autentisk skildring av Emma Schmidt, en amerikansk kvinne hvis demoniske besettelse kulminerte i opprivende eksorsismer. Saken hennes er fortsatt den mest grundig dokumenterte eksorsismen i amerikansk historie."

Hvis det høres interessant ut, synes vi du bør sjekke ut den nye traileren nedenfor, og The Ritual har premiere 6. juni.