Alan Hartman fra Turn 10 er ny sjef for Xbox Game Studios

Xbox Game Studios-familien har fått en ny sjef. Den tidligere utvikleren av Forza Motorsport, Alan Hartman fra Turn 10, har offisielt blitt forfremmet til sjef for Xbox Game Studios.

I et LinkedIn-innlegg skriver Hartman at han kommer til å "representere en slik elite av spillskapere i min nye rolle som leder for Xbox Game Studios!".

Før han tok på seg denne nye lederjobben, var Hartman sjef for Turn 10 og har hatt ansvaret for utvikleren siden 2005, senest også som visepresident for alt som har med Forza og Fable å gjøre.

Denne forfremmelsen kommer også kort tid etter en rekke andre nylige stillingsendringer i Xbox-ledelsen, der Sarah Bond nå er utnevnt til president for Xbox, etter at Phil Spencer har blitt administrerende direktør for Microsoft Gaming.