Alan Ritchson mener en Reacher-film ville "gjøre bøkene en bjørnetjeneste"

Jack Reacher er en velkjent figur i dagens underholdningsbransje. Ikke bare på grunn av den populære Prime Video -serien med Alan Ritchson i hovedrollen, men også takket være det utmerkede kildematerialet fra Lee Child, og til og med live-action-filmene med Tom Cruise i hovedrollen. Med tanke på at Reacher har vist seg å være en enorm suksess for Amazons strømmeplattform, kan vi forvente å se Amazon MGM Studios ta franchisen tilbake til kinoene?

Reacher selv, altså Ritchson, håper at det ikke vil være tilfelle. I en samtale med Men's Journal uttaler han at det nåværende TV-formatet fungerer bedre når det gjelder å adaptere bøkene, og at et kortere filmformat sannsynligvis vil gjøre kildematerialet en bjørnetjeneste.

"Jeg kan ikke snakke om filmer. Jeg liker det formatet vi har, og det fungerer så bra at vi gjør en bok per sesong. Jeg synes åtte episoder er den perfekte tiden å bruke på å gi ut en bok."

Han fortsetter: "Jeg tror det sannsynligvis ville være å gjøre bøkene en bjørnetjeneste. Jeg vet ikke om jeg ville kjempet for film. Jeg liker å kunne flette inn det som føles som to, tre eller fire filmer rundt Reacher i løpet av året. Jeg er fornøyd med hvordan ting er."

Selv om Reacher tilsynelatende ikke kommer til å vende tilbake til det store lerretet, bemerker Ritchson at han er "super committed" til rollen, og at han og Prime Video er "going to keep going for a long time".