Alan Ritchson og Kevin James utgjør en usannsynlig duo i Playdate

En dag Kevin James prøver å kaste fotball med sønnen sin, får han øye på en råsterk mann som også er sammen med ungen sin på den andre siden av parken. Det som virker som et utrolig raskt vennskap, blir snart til biljakter og eksplosjoner i Playdate.

Det viser seg at James' nye pappa-venn i Alan Ritchson faktisk ikke er den normale forstadspappaen han utgir seg for å være, og tar James med i en livsfarlig konspirasjon mens de prøver å beskytte barna sine og seg selv. Isla Fisher, Alan Tudyk, Sarah Chalke og Stephen Root avrunder resten av rollebesetningen i en ganske stjernespekket line-up.

Selv om traileren ikke viste så mye annet enn det opprinnelige oppsettet og kaoset som fulgte, kan vi forestille oss at det finnes machobånd og usannsynlig parkomedie i Playdate, og den lander på Prime Video den 12. november, så hold utkikk hvis det høres ut som din type film.