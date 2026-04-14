Alan Ritchson og Owen Wilson slår seg sammen i den actionfylte Runner

CinemaCon er i gang, noe som uten tvil er en viktig drivkraft for det enorme utvalget av filmnyheter og oppdateringer som allerede har definert denne uken. Selv om mye av samtalen har vært rettet mot Sony for øyeblikket, har også noen mindre selskaper hatt informasjon å dele om sine fremtidige prosjekter.

Et slikt eksempel kommer fra distributøren Angel, som har presentert en første titt på filmen kjent som Runner. Dette er en actionfilm som følger en sjåfør og en kurér i deres kappløp for å levere et transplanterbart organ til en liten jente som står overfor en nært forestående død. Dette blir imidlertid satt ut av spill når lokale kjeltringer bestemmer seg for å stjele organet og selge det på det svarte markedet, noe som fører til en anspent og kaotisk actionbonanza i sanntid.

Runner er regissert av Scott Waugh, med Alan Ritchson i hovedrollen sammen med Owen Wilson, og har forventet kinopremiere 11. september. Med dette i bakhodet kan du se traileren og sammendraget for filmen nedenfor.

"En tidligere soldat kastes inn i et brutalt kappløp mot tiden når en kritisk medisinsk leveranse gjør ham til målet for et hensynsløst kartell. Med svik på alle kanter må han overleve jakten og levere lasten sin før et uskyldig barn går tom for tid."