Alan Ritchson omtaler det å spille Metal Gears Snake som en drøm

Alan Ritchson er kanskje mest kjent for hovedrollen i Reacher og nylig i War Machine, men skuespilleren har også i det siste vært ganske tydelig på at han ønsker å ta på seg noen mer popkulturelle roller igjen.

I lang tid har noen fans vært interessert i å se Ritchson prøve seg som Bruce Wayne/Batman i det rebootede DC-universet, noe skuespilleren virker veldig, veldig ivrig etter å ta på seg. Men utover dette er en annen nøkkelrolle som Ritchson virker lidenskapelig opptatt av, dersom en filmatisering skulle bli laget, å bli en live-action-versjon av Snake.

Jepp, den legendariske Metal Gear-karakteren er noen som Ritchson tydeligvis brenner for. I et nylig Instagram-innlegg delte Ritchson en ny versjon av War Machine-plakaten som viser hans karakter fra filmen som Snake. Han ledsaget bildet med kommentarene "the dream" og "next, La Li Lu Le Lo?"

For de som ikke er klar over det, er La Li Lu Le Lo en kodefrase som brukes i Metal Gear-serien, så man må anta at Ritchson bruker den her for å vise i det minste en viss interesse for den bredere samlingen av Konami-videospill.

Hvis det skulle lages en Metal Gear-film/serie, tror du at Ritchson ville passe som Snake, eller ville du foretrekke at en annen skuespiller tok rollen?