Alan Ritchson: "Reacher er USAs James Bond".

Amazons filmatisering av Jack Reacher har vist seg å være en braksuksess, med stadig økende seertall og nye rekorder med andre sesong. I manges øyne levde den nok ikke helt opp til samme nivå som den første.

Som kjent er også tredje sesong i gang, og i et intervju medEntertainmentWeekly har Alan Ritchson, skuespilleren bak den biffete Reacher, nå fortalt litt mer om sine tanker om karakteren.

"Det er morsomt, jeg føler på en måte at Reacher er den amerikanske James Bond. Og jeg har aldri hatt det morsommere med å spille en rollefigur. Jeg elsker actionthrillere og spionfilmer som er større enn livet, over-the-top, og kuppene som er smarte og forut for publikum."

Han fortsatte med å beskrive Bond som en noe forutsigbar karakter, og han kom også inn på det faktum at han mener at agenten har et utpreget misogyni.

"Jeg føler at Bond, for meg personlig - folk kommer til å hate meg for å si dette - jeg elsker Bond, men jeg føler at det hele er litt kvinnefiendtlig og forutsigbart nå."

"Reacher er for meg som den amerikanske Bond, og jeg synes det er en kul måte å gjøre det på, der det er litt mindre målrettet kult."

"Det vi vil ha, når det står om liv og død, er karakterer som ikke er så sikre på at de kommer til å klare seg, men som kanskje med nød og neppe finner ut av det."

Er du enig i det Ritchson sier, og hva synes du om serien Reacher?