Alan Ritchson tar til motmæle mot påstandene om at Reacher er "pappa-TV"

Den andre sesongen av Reacher er nå avsluttet, noe som betyr at alles øyne er rettet mot den tredje sesongen som er under produksjon. Etter at den andre sesongen ble avsluttet på Prime Video, har hovedrolleinnehaver Alan Ritchson snakket med GQ om at serien omtales som "peak dad TV".

På spørsmål om hva han synes om sammenligningen, svarte Ritchson: "Det er så rart. Jeg ser det hele tiden.

"Det er morsomt: Jeg har vist barna mine serien. Jeg lot dem se sesong én - men jeg ville ikke la dem se den nakne fyren som hang korsfestet på veggen, men alt annet var... I sin sammenheng ga alt mening. De elsket det. For meg er det ikke "pappa-TV", men "familie-TV".

"Jeg går nedover gaten, og små damer på rullator sier: "Reacher... Reacher..." For meg er det en misvisende betegnelse å kalle dette for "pappa--TV". Men jeg er far, og jeg elsker også serien. Kanskje det fungerer."

Uavhengig av påstandene om pappa-TV har Reacher utmerket seg som en av Prime Video s best mottatte og mest sette originalserier, noe som betyr at den må nå ut til en bred målgruppe.

Har du sett Reacher, og gleder du deg til sesong 3?