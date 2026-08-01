Alan Ritchson tror ikke han kommer til å spille rollen som « Batman i DC-universet, men er i samtaler om å spille en annen karakter

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Alan Ritchson er ikke ukjent med tegneserieverdenen, ettersom han i flere år spilte rollen som Hank «Hawk» Hall i serien «Titans». Men han har lenge hatt ambisjoner om å ta dette til neste nivå, kanskje til og med ta på seg kapen og bli Batman – noe mange fans har gledet seg til å se.

Men dette vil trolig ikke bli noe av, for da han nylig talte på San Diego Comic-Con, satte Ritchson endelig tingene på plass når det gjelder Batman og hans forhold til DC Studios som helhet.

Ifølge Cinemablend uttalte Ritchson: «Jeg føler at jeg må ta opp dette, fordi det kommer opp hele tiden. Jeg vil aldri gi noen falske forhåpninger om at kanskje... Jeg har hatt mange samtaler med DC om hva vi skal gjøre, fordi vi gjerne vil samarbeide. Man skal aldri si aldri; kanskje Batman er en mulighet i fremtiden, men jeg tror ikke det, fordi vi snakker om en annen karakter.»

Det er uklart hvem denne andre karakteren er, men hvis vi ser på DC-universet slik det er akkurat nå, er det ganske tydelig at James Gunn er like fokusert på mindre kjente karakterer som på de etablerte titanene, så kanskje det blir noe litt overraskende hvis dette samarbeidet går videre til neste trinn.