Alan Ritchson vil ikke bli med i DC-universet som en snill gutt

HQ

Det har vært mange fans som har kastet Alan Ritchsons navn inn i ringen for å bli DC-universets Batman, noe Reacher-stjernen virker ganske interessert i å ta på seg. Men ettersom DC Studios tydeligvis ønsker å gå sine egne veier med dette voksende universet, er det lite sannsynlig at Ritchson vil bli Gothams fremste beskytter, selv om han er i samtaler om å bli med i DCU.

I en samtale med Screen Rant nylig avslørte Ritchson at han har snakket med DC Studios om å bli med i DCU, men at han ønsker å være en del av universet som en karakter som er litt mindre perfekt og hederlig.

"Det er samtalen jeg har hatt med dem: 'Jeg vil spille noen som er litt mer rotete'. Og jeg sa til dem, jeg sa, hvis jeg skal gjøre dette, så beskrev jeg for dem hva slags personlighet jeg ønsker å spille og hva det ville bety for deres verden, og jeg tror det er noe alle ønsker å se akkurat nå der borte. Så ja, jeg vil spille noen som er litt skitnere enn den typiske renskårne hovedpersonen."

DCU er allerede rikt på karakterer som passer inn i dette bildet, takket være James Gunns mer unike tilnærming til DCs bredere karaktergalleri. Peacemaker er en viktig del av verdenen, og takket være Creature Commandos, Superman, og til og med Suicide Squad, er det mange raringer i dette universet, så det ville ikke akkurat være uvanlig å se Ritchson utvide denne rekken.

Hvem skulle du gjerne sett Ritchson spille i DCU?