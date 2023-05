HQ

Alan Wake 2 var et av spillene som ble vist under Sonys PlayStation-utstillingsvindu sent i går, hvor vi fikk se en helt ny trailer (med spill!) Og fikk en utgivelsesdato. Det viser seg at det lanseres 17. oktober, men for de som foretrekker fysiske kopier - det er en ting du bør vite.

I en ny FAQ avslører Remedy at Alan Wake 2 er en kun digital utgivelse. De forklarer resonnementet bak dette:

"Det er mange grunner til dette. For det første har et stort antall gått over til kun digital utgivelse. Du kan kjøpe en Sony PlayStation 5 uten diskstasjon, og Microsofts Xbox Series S er en ren digital konsoll. Det er ikke uvanlig å lansere moderne spill kun digitalt.

For det andre bidrar det å ikke gi ut en plate til å holde prisen på spillet på $ 59,99 / € 59,99 og PC-versjonen på $ 49,99 / € 49,99.

Til slutt ønsket vi ikke å sende et diskprodukt som krever nedlasting av spillet - vi tror heller ikke dette ville gitt en god opplevelse."

Hva synes du om at Alan Wake 2 bare er digitalt?