Alan Wake 2 har blitt det første spillet som støtter Mega Geometry Technology

Med den nye æraen med Nvidia GeForce RTX GPU-er som nå er tilgjengelig, begynner mange utviklere å utnytte og gjøre den nyeste programvaren som disse komponentene tilbyr, brukbar i spillene sine. Et selskap som har fått foten i døren veldig tidlig, er Remedy Entertainment, da det finske studioet som lanserte Alan Wake 2 tilbake i slutten av 2023, har bekreftet at det nå har det første videospillet som støtter Mega Geometry Technology.

Dette er i hovedsak en teknologi som muliggjør enda bedre Ray-Tracing, noe som betyr at den allerede fantastiske tittelen skal se enda bedre ut for de som rocker en RTX 50 Series GPU. Alan Wake 2 støtter nå også DLSS 4 og Multi Frame Generation, og den nye transformer AI-modellen som forbedrer DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction, og DLAA.

Hva betyr alt dette, spør du kanskje? På PC støtter Alan Wake 2 nå en ny Ultra Ray-Tracing-grafikkinnstilling for å få spillet til å se enda bedre ut, samtidig som disse nye fremskrittene i programvaren vil gjøre det mulig for PC-spillere å oppleve spillet i 4K med Ray-Tracing med opptil og over 230 FPS, ifølge Remedy selv.

