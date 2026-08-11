Alan Wake 2 har nå solgt 3 millioner eksemplarer

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Remedy Entertainment har offentliggjort en ny finansrapport der den finske spillutvikleren gir en oppdatering om det samlede salget av « Alan Wake 2.

Etter lanseringen i slutten av 2023, som ble møtt med strålende kritikker (men som til slutt ble overskygget av Baldur's Gate IIIs dominans), var Remedy hele tiden overbevist om at prosjektet ville få en langsom, men jevn suksess, med jevn salg av eksemplarer etter hvert som årene gikk. Dette viste seg å være et enda mer vellykket satsning da det ble bekreftet at prosjektet hadde tjent inn utviklingskostnadene og nå ganske enkelt genererte inntekter for studioet.

På bakgrunn av dette har Remedy nå bekreftet at Alan Wake 2 har solgt over tre millioner eksemplarer, og at milepælen ble nådd i løpet av andre kvartal i år. Den finske utvikleren la til at andre spill i Alan Wake-serien «selger i et normalt tempo for eldre titler.»

Alt dette betyr at « Alan Wake 2 for øyeblikket selger i gjennomsnitt litt over én million eksemplarer i året, noe som uten tvil lover godt for spillets fortsatte suksess i årene fremover, og kanskje allerede så snart som i september, ettersom fansen som strømmer til «Control Resonant» kan bli inspirert til å prøve « Alan Wake 2 som følge av dette.

Har du spilt « Alan Wake 2 ennå?