Alan Wake 2 har tjent inn utviklingskostnadene og genererer nå royalties til Remedy

Remedy Remedy har alltid gjort det helt klart at de forventet at Alan Wake 2 ville ha en "slow burn"-effekt, i den forstand at de ikke forventet at spillet skulle lanseres i millioner av solgte eksemplarer og tjene inn utviklingskostnadene for så å begynne å skape inntekter for det finske studioet umiddelbart. Utvikleren visste at det ville ta tid, og den nøyaktige tiden var rundt ett år, ettersom den siste økonomiske rapporten fra selskapet avslører at Alan Wake 2 nå er økonomisk i grønt.

Vi blir fortalt at skrekkoppfølgeren har passert to millioner solgte eksemplarer, og at spillet nå har fått tilbake produksjonskostnadene og har begynt å generere royalties for Remedy. Nærmere bestemt blir vi fortalt :

"Alan Wake 2 salget oversteg to millioner enheter i løpet av kvartalet. Ved utgangen av 2024 hadde Alan Wake 2 tjent inn utviklingsgebyrene og markedsføringsinvesteringene, noe som betyr at Remedy begynte å opptjene royalties mot slutten av kvartalet."

Dette betyr at mens Remedy hadde et driftsunderskudd på rundt -1,4 millioner euro i fjerde kvartal 2023, økte inntektene med 11,4 millioner euro i samme periode i 2024, til tross for at selskapet også gikk med et stort tap på 7,2 millioner euro fra produksjonen Codename Vanguard.

Hvis du ikke allerede har opplevd det utmerkede Alan Wake 2, må du huske å lese vår anmeldelse for å se om spillet er noe for deg.