Alan Wake 2: Night Springs

Etter 13 år fikk vi endelig en oppfølger til det originale Alan Wake, og jeg likte mye av duoen Alan og Sagas eventyr. Det var veldig stilig, det var godt laget og stedvis selvfølgelig herlig sprøtt. Med Night Springs får vi den første av to planlagte utvidelser, og det er et veldig annerledes konsept Remedy byr oss på med tre forskjellige episoder med like mange forskjellige hovedpersoner. Men selvfølgelig skal ingenting være forutsigbart eller normalt når vi nok en gang trer inn i denne fantastiske og finurlige verdenen.

Det er noe litt for enkelt og klønete å sammenligne dette med narkotika og den klassiske "hva gikk de på da de laget dette?"-referansen når ting er så sprøtt som de er i både hovedspillet og denne utvidelsen. Så i stedet for det (selv om det er nevnt), er det like greit å si at disse tre episodene på de fleste måter er ganske, du gjettet det, rare i sine øyeblikk.

Du har tilgang til alle tre episodene via hovedmenyen og kan spille dem i hvilken rekkefølge du vil. Den første episoden har tittelen "Number One Fan", og her spiller du som Rose, som, som alle som kan sin Alan Wake-lore vet, er servitør på Bright Falls' koselige Oh Deer Diner. Men viktigst av alt er at hun forguder forfatteren Alan Wake. Hun mottar en mystisk melding fra idolet sitt om at han må reddes, så hun plukker opp to pistoler og drar av gårde for å gjøre nettopp det, ivrig påheiet av hele byen.

Number One Fan blir deretter en ren actionfest, der humoristisk dialog blandes med at Rose skyter seg gjennom horder av fiender som alle påpeker hvor forferdelig Wake er som forfatter. Det er blodig og det er muntert, og det er rikelig med ammunisjon. Alt føles litt enklere, litt mindre visuelt spektakulært og betydelig mindre filmatisk enn i hovedspillet. Det er en actionfest med glimt i øyet. Men fremfor alt er det ganske morsomt, til tross for litt stiv kontroll og et oppsett som egentlig ikke blir kjedelig, fordi episoden er så kort at det fungerer.

Man kan si at enkelheten er noe som gjennomsyrer alle disse tre episodene. Det er som å spille et spill midt i et spill, uten mye kontekst, og gir deg noen timer med enkel underholdning. Litt som om den musikalske delen fra hovedspillet hadde vært en egen utvidelse. Det er morsomt og fungerer som noe eget, men det mangler også den effekten av å være en del av en større sammenheng og blir dermed elementer som ikke har resten å lene seg på.

I episode to, kalt North Star, forlater vi Rose og tar fatt på en ny karakter, gjenkjent fra Remedys spill Control. Her kommer Jesse til fornøyelsesparken Coffe World, et av de beste stedene fra spillet, og her er det mer dragning mot skrekk og gåter enn i den første episoden. Lommelykten er nå tilbake, og der Rose unngikk den helt, må Jesse nå lyse på de skumle skyggene først for å gjøre dem sårbare.

Den andre episoden føles som den mest uinspirerte av de tre, selv om settingen er bra. Igjen får jeg følelsen av at det er mangel på kontekst. Jeg skjønner selvfølgelig at det er en stor del av poenget her. Det bør være tre forskjellige typer deler, med så mye galskap som utviklerne kan mønstre. Det er også lett å argumentere for at dette tross alt er en utvidelse. Men mye av det som gjør Alan Wake så bra er nettopp de ulike elementene som fungerer sammen og gir en variasjon og en helhet. Her mangler det, og i tillegg lener alle delene seg for det meste på bare masse action. Du har i utgangspunktet ubegrenset med ammunisjon, og skrekkdelene er byttet ut til å bli en slags arkadelignende skytespill. Det er ikke mye mystikk eller spenning i å utforske omgivelsene, men det er hugget ut stier mot slutten.

Den tredje episoden heter Time Breaker, og her spiller vi som The Actor som igjen er bedre kjent som Sheriff Baker fra hovedspillet. Som også spilles av den samme skuespilleren som er hovedkarakteren i Quantum Break. Nettopp dette faktumet lekes det med her, i en slags multivers-saga som nok er den mest fluffy av de tre delene. Det er ikke alt denne episoden gjør som faller i spesielt god jord hos meg, men den viser i det minste en kreativ side og litt "vi gjør det vi har lyst til"-sjargong fra utviklerne når det gjelder denne utvidelsen som helhet.

Jeg liker de små introduksjonsvideoene der Mr Door kort introduserer episodene, og det er i hvert fall noen få deler her som føles som scenene som var det beste med Alan Wake 2. Men jeg skulle nok ønske at det var mer av akkurat denne varen. Det hadde ikke behøvd å være så mye, men når hver episode er mer en frittstående actionsekvens, går mye av den atmosfæren som er denne spillseriens sterkeste kort tapt. Joda, det foregår i selve verdenen, dialogen har ofte morsomme små referanser og det finnes et snev av selvbevisst humor. Men uansett om det "bare" er en utvidelse, skulle jeg gjerne ha sett litt mer kontekst og den typen scener jeg likte i Alan Wake 2. Det mangler her, og Alan Wake 2 var ikke bra mest på grunn av kampene, men av flere andre grunner.

Når det er sagt, er det likevel på mange måter tre ganske underholdende deler. Roses frenetiske actionfest, Jesses besøk i Coffee World og sheriff Bakers mildt sagt forskrudde reise. Alle har sin dose sjarm, og det er mye som fortsatt fungerer. Du får en klart godkjent grunn til å vende tilbake til Alan Wake-verdenen, og selv om det ikke akkurat er det jeg ønsket meg og som helhet mangler mye av det jeg synes gjorde Alan Wake 2 spesielt, fungerer det likevel godt som et slags supplement.