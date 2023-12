Alan Wake 2 ser ut til å få New Game Plus denne måneden

HQ

Siden Alan Wake ble lansert for litt over en måned siden, har Remedy sendt ut noen oppdateringer, hovedsakelig med fokus på å polere spillet og fjerne feil og andre tekniske problemer. Men det er også en del nytt innhold å se frem til.

Spillets offisielle X-konto skrev nylig "Ny måned, nytt spill... pluss?", noe som rimeligvis bør bety at New Game Plus kommer i desember. Tidligere ble det også bekreftet at New Game Plus også kommer med Nightmare-vanskelighetsgrad og noen andre godbiter.

Den nøyaktige datoen for New Game Plus er ikke bekreftet ennå, men det får vi nok snart vite.