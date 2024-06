Alan Wake 2 sin Night Springs-utvidelse slippes i dag

HQ

Som forventet dukket Remedy opp i kveldens Summer Game Fest for å vise frem Alan Wake 2 sitt første utvidelsene, men finnene hadde flere gode overraskelser på lur.

Night Springs blir nemlig tilgjengelig senere i dag, og vil la oss spille gjennom tre unike historier hvor hver del lar oss være en kjent person fra Remedys spillunivers. Nærmere bestemt får vi være noen spesielle versjoner av Rose Marigold, Sheriff Timothy Breaker og Jesse Faden fra Control. Disse tre vil by på helt unike historier, gameplaymekanikker og mer, så det er bare å glede seg.

Remedy benyttet også anledningen til å fortelle at Alan Wake 2 vil få en fysisk utgivelse om kort tid, og at en andre utvidelse kalt The Lake House kommer i høst.