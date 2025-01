Alan Wake 2 vil forbli eksklusivt for Epic Games Store

HQ

Vel fudge. Alan Wake 2, utviklet av Remedy Entertainment og finansiert av Epic Games, ble utgitt eksklusivt på Epic Games Store for PC. Til tross for at det ble godt mottatt, har spillet ikke oppnådd lønnsomhet over et år etter lanseringen. Mange fans håpet på en Steam-utgivelse for å øke salget og tilgjengeligheten. Som svar på en henvendelse bekreftet imidlertid Epic Games CEO Tim Sweeney at Alan Wake 2 ikke vil komme til Steam. Denne avgjørelsen understreker Epic Games' forpliktelse til å opprettholde tittelen som et eksklusivt tilbud på deres plattform.

Hva er dine tanker om dette. Er eksklusivitet en god ting?