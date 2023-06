Alan Wake 2-inntrykk: Dobbelt med figurer byr på dobbel moro

HQ

Det overrasker nok ikke mange å høre meg si dette, men Alan Wake 2 ser veldig, VELDIG bra ut. Remedy Entertainment har et utviklerkaliber som få kan matche, og etter det utmerkede Control ser Alan Wake 2 ut til å bli et virkelig genialt survival horror-spill. Hvordan vet jeg dette? Fordi jeg, som en del av Summer Game Fest Play Days, hadde gleden av å delta på en presentasjon bak lukkede dører, ledet av flere medlemmer av utviklingsteamet på Remedy.

HQ

Hands-off-demoen startet et stykke ut i Alan Wake 2, og viste den nye hovedpersonen Saga Anderson på vei ut til Cauldron Lake i Bright Falls for å etterforske en rekke mord. Denne saken fører Saga til en rekke foruroligende ledetråder, som alle er knyttet til sider med manuskripter som ligger strødd rundt omkring i omgivelsene, sider som er skrevet av den berømte hovedpersonen Alan Wake selv - som har vært fanget i Dark Place de siste 15 årene.

Remedy har alltid vært en mester i miljøfortelling, men i Alan Wake 2 føles det virkelig som om utvikleren har skrudd dette opp et hakk. Verdenen er utrolig detaljert og føles virkelig ekte og oppslukende. Men den er også utrolig ubehagelig å utforske, ettersom vinden som uler gjennom trærne og måten lyset trenger gjennom tregrensen på, skaper et miljø som rett og slett er skummelt. Saga's reisen gjennom skogen på Cauldron Lake som jeg ble vitne til, fikk meg alltid til å sitte på kanten av setet, ettersom hvert øyeblikk føltes som et punkt der noe ekkelt og fiendtlig kunne hoppe ut og begynne å angripe FBI-detektivkarakteren. Dette nivået av uro ble riktignok ikke bedre av de mange jump scares som Remedy strødde inn.

Dette er en annonse:

Den velkjente prosessen med å utforske og sette sammen et mysterium som er kjernen i historien, er fortsatt svært utbredt i Alan Wake 2, som det var i forgjengeren, og dette er ikke det eneste stedet der det er likheter, ettersom Remedy har vendt tilbake til en hel rekke velkjente troper og spillelementer. Ideen om å bruke lys til å svekke trusler er fortsatt en viktig mekanikk i Alan Wake 2, og det samme gjelder å vandre inn i lyskastere for å sakte regenerere helsen og unnslippe farer. Sikkerhetsrommene er også tilbake (de brukes som områder der du når som helst kan bytte mellom Alan- og Saga's -kampanjene - og hver kampanje kan spilles fra start til slutt som du selv ønsker), og det samme gjelder de røde forsyningsskapene rundt om i verden der du kan finne batterier, ammunisjon og så videre. I motsetning til det opprinnelige spillet har Remedy (heldigvis) bestemt seg for at termosene trengte et nytt formål, og i Alan Wake 2 fungerer de nå som lagringspunkter og ikke som utrolig overbrukte samleobjekter.

Når det gjelder gameplayet, bruker Remedy et skytesystem som ligner på det man finner i andre survival horror-spill, noe som betyr at siktet er vinglete og ustabilt, og at du ikke har nok ammunisjon til å skyte løs på fiender. Det er flere våpentyper å oppdage og bruke, blant annet håndvåpen og hagler, og du kan også her bruke unnvikende bevegelser for å unngå angrep fra fiender. Hvis du likevel blir tatt av en fiende, kan du bruke quick-time events for å se Alan eller Saga unnslippe faren med minimal skade. I tråd med de store survival horror-spillene i nyere tid har Remedy hentet inspirasjon fra disse når det gjelder lagerbeholdningen, for nå må Saga og Alan administrere gjenstandene og våpnene de har med seg, ved å plassere dem i et rutenettlignende format.

Dette er en annonse:

Men disse mindre justeringene og tilleggene er ikke de eneste områdene Remedy har forsøkt å forbedre og legge til nye funksjoner og spillelementer. Denne demoen dreide seg utelukkende om Saga og hva hun kan bidra med, så det er foreløpig uklart hvordan disse evnene kan overføres til Alan selv, men Saga kan nå alene bruke en rekke nye evner, blant annet besøke en Mind Place og bruke Profiling.

Sherlock Holmes-fans vil ha en veldig god idé om hva Mind Place handler om, ettersom det i praksis er det samme konseptet som Mind Palace. Ideen er at Saga når som helst kan gå inn i en konstruksjon av sitt eget sinn, et trygt rom der hun kan vurdere og begynne å pusle sammen et mysterium borte fra farene og distraksjonene i den fysiske verden. På Mind Place har Saga tilgang til en detektivtavle der hun kan vurdere de innsamlede ledetrådene og finne ut hvordan de henger sammen og til og med fører til flere ledetråder. I tillegg kan hun begynne å pakke ut og forstå personene hun møter, ved hjelp av Profiling. Dette er en slags avhørsmekanikk der hun oppdager feil og karaktertrekk og bruker dem til å finne ut hvordan en person fungerer. Det er veldig Sherlock-aktig, men det fungerer i praksis.

Selv om jeg bare fikk se 30 minutters spilling på Alan Wake 2, og en stor del av dette lignet på det som ble vist i den siste traileren, er det tydelig hvilken kvalitet Remedy sikter mot i dette spillet. De oppslukende elementene, den narrative dybden, karakteranimasjonene, skuespillernes prestasjoner, presentasjonen og den fantastiske grafikken, alt sammen skaper en opplevelse som er utrolig spennende. Midt i oktober ser ut til å bli en av årets travleste uker på spillfronten, men Alan Wake 2 har potensial til å bli kremen av denne lovende avlingen.