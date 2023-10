Alan Wake 2's første oppdatering lover feilrettinger og lokaliseringsrettinger

HQ

Remedy Entertainment har allerede begynt å ta tak i noen av problemene som spillerne rapporterer om i den kritikerroste survival horror-oppfølgeren Alan Wake 2. Den finske utvikleren har nå sluppet en oppdatering for alle plattformer som tar for seg en rekke feil og lokaliseringsproblemer - selv om det fortsatt er uklart hvor omfattende feilene er.

I oppdateringsnotatene ☗ på Remedy står det nemlig ikke spesifisert hva som er rettet og hva som ikke er rettet, men bare at oppdateringen inneholder "Bugfixes", "Localisation fixes", og at spillet nå viser en "Significantly friendlier error message when third-party software stops the game from starting.".

Det nevnes også rettelser av "flere visuelle problemer", "flere brukergrensesnittrelaterte problemer" og "et problem der spillere kunne bli sittende fast i interaksjoner og ikke komme ut", men lappnotatene gir ingen ytterligere detaljer.

