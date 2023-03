Alan Wake 2s utgivelse bekreftet på nytt for 2023

HQ

Med spill som konsekvent blir forsinket i dag, virker det som om vi trenger konstant bekreftelse på at en utvikler fortsatt tar sikte på å oppfylle den foreslåtte lanseringsdatoen for en kommende tittel. Nå har Remedy gitt oss et veikart for sine prosjekter, og bekrefter Alan Wake 2s utgivelsesdato.

Den etterlengtede oppfølgeren vil lande en gang i år, ifølge Remedy. Vi ble også nok en gang fortalt at Control 2 er i proof-of-concept-fasen av utviklingen, sammen med multiplayer spin-off kodenavnet Condor.

Max Payne 1&2-nyinnspillingen er for tiden i konseptstadiet for utvikling. I utgangspunktet betyr dette at vi ikke kommer til å se de fleste av disse titlene foruten Alan Wake 2 på en stund. Men det er hyggelig å vite at Remedy holder kalenderen full for å gi oss noen spennende utgivelser nedover linjen.