Alan Wake kommer til Xbox Game Pass neste uke

I disse dager er Remedy mest kjent for Control, men før det ga de oss spill som Max Payne, Quantum Break og Alan Wake. Sistnevnte fyller faktisk ti år i dag, noe finnene feiret med en liten mimrestream. Denne ble avsluttet på en meget hyggelig møte.

Vida Starčević, "Community Manager" hos Remedy, kunne nemlig fortelle at Alan Wake kommer til Xbox Game Pass både på Xbox One og PC den 21. mai. Dermed får både gamle og nye spillere en flott mulighet til å sjekke ut det mange mener er et meget undervurdert spill. Hvem vet om en stor interesse kan gjøre det fristende for Remedy å lage Alan Wake 2 også?