Alan Wake Remastered aldersmerket til Switch i Brasil

Da Alan Wake Remastered ble annonsert manglet ett format - Switch. I stedet ble det bekreftet til PC, PlayStation 4/5, Xbox One og Xbox Series. Dette var litt overraskende med tanke på at Remedy ga ut det mer krevende Control til Switch som et skyspill, og de kunne lett ha gjort det med Alan Wake Remastered også.

Men kanskje de faktisk er i ferd med det likevel. Som Resetera noterer har Alan Wake Remastered nå blitt aldersmerket for Switch i Brasil uten ytterligere informasjon, hvilket tyder på at det er på vei. Dette er så offisielt som en lekkasje kan bli, og vi mistenker at dette vil annonseres veldig snart. Om det virkelg er en skyversjon eller en litt nedgradert utgave gjenstår å se.