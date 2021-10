Alan Wake Remastered aldersmerket til Switch i USA

HQ

For nesten en måned siden ble det oppdaget at Alan Wake Remastered plutselig hadde blitt aldersmerket til Switch i Brasil, tross at det ikke har blitt annonsert til Nintendos hybridkonsoll. Og slike aldersmerkinger er normalt ganske gode bevis på at ting er på vei, og nå er vi enda sikrere på at Remedys remaster faktisk kommer til Switch også.

Grunnen til dette er at Alan Wake Remastered nå har blitt aldersmerket i USA. Én gang kunne selvsagt vært en feil - men aldersmerking i to urelaterte markeder nesten samtidig er nærmest en bekreftelse.

Vi regner med at det annonseres om ikke så altfor lenge, og trolig blir det en skybasert-tittel på Switch, akkurat som Remedys tidligere spill Control.

Takk, VGC