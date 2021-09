Alan Wake Remastered har verken HDR eller Ray Tracing

HQ

Vi har både gode og dårlige nyheter om det kommende Alan Wake Remastered. Via en ny FAQ om spillet har Remedy bekreftet flere detaljer om remasteren. La oss starte med de gode nyhetene, for det har nå blitt bekreftet at det vil være helt gratis å oppgradere fra PS4 til PS5-versjonen og fra Xbox One til Xbox Series-versjonen.

De finske utviklerne skriver dog også at siden det er bygget på den gamle motoren og teknologien vil ikke moderne grafikkteknologi som Ray Tracing og HDR være tilgjengelig:

"As this is a remaster built on the existing Alan Wake engine and technology, adding in ray tracing/HDR support was deemed too time-consuming. This would have taken resources away from other critical areas."