Alan Wake Remastered kommer visst i oktober

Tidligere i år kom Epic Games i skade for å røpe at en Alan Wake-remaster er på vei, og nå nærmer vi oss veldig klart offentliggjøringen.

En rekke nettbutikker, deriblant Ruten.com har nemlig lagt ut Alan Wake Remastered for salg, og avslører i samme slengen to ting. For det første viser det seg at spillet også skal slippes på PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series. Som om det ikke var nok skal lanseringen tydeligvis skje allerede den 5. oktober. Derfor kommer det nok ikke som et sjokk at jeg da også bekrefter at spillet vil avdukes neste uke. Om jeg da mener PlayStation sin sending på torsdag eller noe annet skal dere få finne ut selv.