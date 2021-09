Alan Wake Remastered offisielt annonsert

Remedy Entertainment har offisielt annonsert Alan Wake Remastered etter et hav av rykter og produktoppføringer de siste dagene som har avslørt informasjon om spillet.

Dette ses på som en fullstendig remasteret versjon av 2010-klassikeren og vil inkludere grunnspillet Alan Wake og dets to utvidelser The Signal og The Writer, som alt gjengis i 4K. Vi blir også fortalt at spillet vil inneholde noen nye kommentarer fra "Creative Director" Sam Lake, og at det kommer i høst.

Det er Epic Games Publishing som utgir spillet, og spillerne kan se frem til å oppleve det på både PC (via Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series, PS4 og PS5, som også markerer spillets debut på PlayStation-konsoller.

For de som ikke har spilt Alan Wake, er det en episodisk historie som følger den titulære forfatteren Alan Wake mens han prøver å avdekke den mystiske forvinningen av kona hans i byen Bright Falls. Etter å ha fått vite at han har skrevet en skrekkhistorie, uten å huske å ha gjort det, må Wake stille spørsmålstegn ved sin egen fornuft, ettersom selve skrekkhistorien han skrev kommer til live foran hans egne øyne.