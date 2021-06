Alan Wake-remaster er tydeligvis på vei

I fjor kunngjorde Epic Games at selskapet skal gi ut de neste spillene til Inside-skaperne i Playdead, Control-utviklerne hos Remedy og The Last Guardian-gjengen i Gen Design, og nå virker det som om tiden nærmer seg for å varme opp til de nye spillene.

Redditbrukeren AsleepEntrepreneur73 liker nemlig å holde et øye med oppdateringer av Epic Games Store sin database, og har lagt merke til at noe med kodenavnet Heronstaging dukket opp. Ved å gå inn på prosjektets database kan du dog se mye mer informasjon, deriblant ved å trykke på "customAttributes" og deretter "CloudSaveFolder". Da får du opp tittelen "UserDir/Remedy/AlanWakeRemastered/", så det kan virke som om vi får en oppusset utgavene av finnenes første spillet i forfatteruniverset før den ryktede oppfølgeren kommer.