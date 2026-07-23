Alanah Pearce: «Sony visste at alle ville bli forbannet» da de avskaffet fysiske spill

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Det er vanskelig å vite hva Sony hadde forventet da de bestemte seg for å legge ned salget av fysiske spill fra og med januar 2028. Selv i dag, flere uker senere, raser debatten fortsatt; deres kanaler på sosiale medier har nesten sluttet å legge ut innlegg, og hver gang de laster opp trailere, blir de umiddelbart oversvømmet av kommentarer fra sinte spillere.

Men en tidligere ansatt ved Santa Monica Studio (utviklerne av «God of War») og spillveteran, Alanah Pearce, mener at Sony faktisk var forberedt på nettopp denne motreaksjonen. Pearce jobbet i et par år med det nylig annonserte « God of War: Laufey, og har selvfølgelig fortsatt gode kontakter hos Sony. Hun forklarer nå at selskapet, i forkant av kunngjøringen, utstedte de strengeste retningslinjene for sosiale medier som PlayStation-divisjonen noensinne har hatt:

«Sony visste allerede at alle ville bli forbannet. De visste dette. Folk som jobber i PlayStations egne studioer fortalte meg at Sony hadde de strengeste retningslinjene for sosiale medier for akkurat denne saken som de noensinne har sett utstedt.»

Pearce fortsetter med å forklare hvordan Sony vanligvis håndterer retningslinjer, og påpeker at hun fremdeles må følge noen av dem selv om hun forlot Sony for halvannet år siden:

«Sony forteller ganske regelmessig ansatte hva de kan og ikke kan si om visse ting. Jeg var underlagt mange retningslinjer da jeg jobbet med God of War: Laufey. Det er jeg fortsatt, og de sendte meg retningslinjer for hva jeg kunne si den dagen spillet ble annonsert.»

Når det gjelder fysiske spill, nådde reglene imidlertid et helt nytt nivå, og Pearce mener at den påfølgende motreaksjonen ikke overrasket Sony, men ganske enkelt blir sett på som en pris de er villige til å betale:

«I dette tilfellet er det tilsynelatende de strengeste retningslinjene de ansatte jeg snakket med noensinne har sett når det gjelder offentlig kommunikasjon. De ville bare ha gjort dette hvis de visste at det kom til å bli et enormt PR-problem. Dette er ingen overraskelse for dem.»

Debatten er langt fra over, men alt tyder på at det siste ordet er sagt i saken, og at Sony-spillere fremover vil være de som har minst mulighet blant alle de store plattformene til å ta spillene sine med seg inn i fremtiden, og dermed dessverre også den største risikoen for å miste det de har kjøpt.