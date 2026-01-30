Alastair Duncan kommer tilbake som Mimir i Amazons God of War-serie

HQ

Husker du da jeg skrev om Mandy Patinkin og Ólafur Darri Ólafsson som Odin og Thor i Amazons God of War -serie i går, og avsluttet artikkelen med å si at vi sannsynligvis snart ville få vite mer om skuespillerne til Mimir, Sindri, Brok og andre viktige roller? Vel, her er vi.

Deadline fortsetter å få scoopene om prosjektet, og har avslørt at en person fra spillene faktisk vil gjenta sin rolle i serien. For nå vet vi nemlig at Alastair Duncan (Death Stranding 2: On the Beach og en rekke animerte Batman-filmer) kommer tilbake som Mimir. Den skotske skuespilleren er et avkuttet hode i 99,999% av spillene, så det blir interessant å se om han vil henge fra Ryan Hursts hofter i showet eller bare være stemmen.

Castingnyhetene stopper imidlertid ikke der, ettersom vi også får høre at Jeff Gulka (The X-Files og Stargate SG-1) og Danny Woodburn (The Witcher og Seinfeld) har fått rollene som Sindri og Brok.

Hvis Amazon fortsetter denne trenden får vi vite hvem som spiller Atreus og Freya neste uke, så følg med.