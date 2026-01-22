Albanese sier unnskyld mens Australia sørger over ofrene for skytingen på Bondi Beach

HQ

Australias statsminister Anthony Albanese sa torsdag at han var "dypt lei seg" for at han ikke klarte å forhindre masseskytingen på Bondi Beach, da landet samlet seg for å sørge over de 15 menneskene som ble drept i angrepet. Flaggene vaiet på halv stang over hele landet i løpet av en nasjonal sørgedag, som kulminerte med en minnestund i Sydneys operahus.

I en direkte tale til ofrenes familier kom Albanese med en dypt personlig unnskyldning. "Dere kom for å feire en festival for lys og frihet, og dere dro derfra med hatets vold", sa han, med henvisning til Hanukkah-feiringen som var målet for angrepet den 14. desember. "Jeg er dypt og inderlig lei meg for at vi ikke kunne beskytte deres kjære mot denne ondskapen", la han til, og høstet langvarig applaus fra publikum.

Politiet sier at det var en far og en sønn som utførte skyteepisoden, Australias verste massedrap på flere tiår, og at de to var inspirert av Islamsk Stat. Regjeringen har beskrevet angrepet som en terrorhandling rettet mot jødiske australiere, noe som har sendt sjokkbølger gjennom en nasjon som ikke er vant til omfattende vold med skytevåpen.

Minnemarkeringen ble markert med lystenning, jødiske bønner og videohyllester, i tillegg til taler fra lovgivere. Et minutts stillhet ble holdt over hele landet, blant annet på nasjonal TV, ved sportsbegivenheter som Australian Open, og ved landemerker som ble opplyst i byer fra Melbourne til Perth.

Angrepet har blåst nytt liv i debatten om antisemittisme og våpenkontroll i Australia. Kritikerne mener at regjeringen ikke handlet resolutt nok før skyteepisoden, mens Albaneses regjering insisterer på at den siden har handlet raskt, strammet inn bakgrunnssjekkene for våpenlisenser og fremmet lover som skal gjøre det lettere å straffeforfølge hatefulle ytringer.