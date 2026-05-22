Alberta vil avholde folkeavstemning om en eventuell løsrivelse fra Canada

Alberta er kanskje ikke lenger en del av Canada, for senere i år skal provinsen avholde en folkeavstemning om hvorvidt den skal forbli en del av landet eller ikke. Alberta, som ligger mellom British Columbia og Saskatchewan, er en oljerik provins i Canada som føler at den har blitt oversett i lengre tid.

Som BBC rapporterte, ble folkeavstemningen avgjort etter at en underskriftskampanje med krav om løsrivelse samlet mer enn 300 000 underskrifter. En separat underskriftskampanje for å forbli en del av Canada samlet deretter mer enn 400 000 underskrifter. Meningsmålingene tyder for øyeblikket på at provinsen vil forbli en del av Canada, men det vet vi først når folkeavstemningen har funnet sted.

Den er for øyeblikket berammet til 19. oktober, som kunngjort av premierminister Danielle Smith, som sa at hun selv ville stemme for å bli værende. Hun støtter imidlertid innbyggernes rett til å bli hørt dersom de ønsker løsrivelse. "Albertas fremtid vil bli avgjort av albertanerne", sa hun.

Dette er ikke første gang Canadas enhet har vært truet. Quebec var nær ved å forlate landet i 1995, da de gjenværende partiene vant avstemningen med bare 50,58 % flertall.