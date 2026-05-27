Alberta vil stemme for løsrivelse fra Canada i oktober

I en ganske overraskende vending er den kanadiske provinsen Alberta i ferd med å utrede muligheten for å løsrive seg fra Canada, og i oktober skal regionen stemme i en folkeavstemning som vil avgjøre om den skal gå sine egne veier eller forbli en del av Canada.

Avstemningen er berammet til 19. oktober, og det er da albertanerne skal avgjøre om de ønsker å forbli en del av Canada eller om de i stedet vil stemme om løsrivelse på et senere tidspunkt, og hele denne prosessen har fått politikere i landet til å si sin mening og peke på hvordan det forholder seg til Storbritannia og avstemningen om utmelding av EU (Brexit).

Ifølge BBC News har statsminister Mark Carney kalt folkeavstemningen en "farlig bløff" og sagt at "vi må være veldig forsiktige med dette. Det er en veldig sterk, positiv sak for Canada, et sterkt Alberta i et forent Canada."

Så langt er det en klar interesse blant albertanerne for å løsrive seg fra Canada, og det har blitt satt i gang en underskriftskampanje for en folkeavstemning som allerede har fått over 300 000 underskrifter. Det store spørsmålet er om dette vil være fordelaktig for Canada eller Alberta i det lange løp, ettersom Carney også bemerker at denne situasjonen gjenspeiler brexit, der den britiske befolkningen fortsatt "prøver å angre det folk ikke trodde de stemte for, men det de endte opp med å få".