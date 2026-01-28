Albion Online bringer nettbasert rollespill til Xbox i 2026

HQ

Til tross for navnet har Albion Online ingenting å gjøre med Fable-verdenen, og det har heller ingen forbindelse til Peter Molyneux' kommende Masters of Albion. I stedet er det et gratis online rollespill som ble utgitt for PC i 2017, og som har forblitt svært populært takket være det unike premisset, der hele verden drives av spillerne selv.

Dette inkluderer økonomien, som er helt og holdent spillerdrevet, og alt utstyr som lages av spillerne. Det du har kan også gå tapt i PvP-kamper, og det er et levende samfunn med ulike laug, handel og mye mer. Nå forbereder utvikleren seg på å ta et stort skritt fremover, ettersom Albion Online skal bli en multiformat-tittel.

Pure Xbox rapporterer at det kommer til Xbox Series S / X komplett med et nytt brukergrensesnitt og crossplay. Ingen dato er bekreftet ennå, men det vil skje en gang i år. Noe å se frem til, det lover vi.

Du kan lese mer om planene fremover, inkludert Xbox-versjonen på den offisielle nettsiden.