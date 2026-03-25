Albion Online lanseres for Xbox om nøyaktig én måned

Selv om navnet kan få deg til å tro at Albion Online har en eller annen form for tilknytning til Fable-universet eller Peter Molyneux' nye tittel, Masters of Albion, er ingen av disse på noen måte beslektet. I stedet er det et gratis å spille online RPG som ble utgitt for PC i 2017, og som vi rapporterte i januar, kommer det endelig også til konsoller ... til Xbox, for å være mer presis.

Utviklerne har nå annonsert via Instagram at de endelig har satt en dato, og det ser ut til at vi ikke trenger å vente lenge på utgivelsen, da den kommer så tidlig som 21. april. I en pressemelding sier Sandbox Interactive at Xbox-spillere kan se frem til den komplette opplevelsen uten kompromisser, samt full crossplay :

"Albion Online på Xbox vil bringe den fulle opplevelsen som utallige spillere har hatt glede av til konsollen din. Alle servere vil være spillbare, alle våpen kan brukes og alle funksjoner kan mestres. Eksisterende Albion Online -kontoer og -figurer kan sømløst spille på Xbox uten at noe fremgang går tapt. Enten du sitter i sofaen, ved PC-en eller på telefonen, kan du bevege deg fra plattform til plattform uten å hoppe over et slag."

De har også en "live-action-video - med en modig ridder på en farefull reise til dypet, et sverd smidd av det hardeste stål og en kylling" for å feire denne kunngjøringen, og du kan finne den nedenfor.