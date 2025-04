Alcaraz avkrefter rykter og sier han er fornøyd med tennisen sin: "Det handler ikke bare om å slå ballen"

HQ

Carlos Alcaraz har ikke hatt mye suksess den siste tiden, med Rotterdam Open som den eneste tittelen han har vunnet så langt denne sesongen, og han har ikke klart å redusere avstanden til Jannik Sinner, til tross for italienerens tre måneder lange utestengelse. Hans exit i første runde i Miami i forrige måned var et sjokk for alle. På pressekonferansen før Monte-Carlo Masters sa han imidlertid at han føler seg bra, og legger til at han ikke tror det er rettferdig å håpe at han kan vinne hver eneste kamp.

Folk tenker ikke på motstanderen, de tenker bare på meg. Hvis jeg taper, er det noe på gang, sier folk. Jeg synes ikke det er rettferdig ", forklarte han, og sa at "tennis handler ikke bare om å slå ballen. Det handler om mer enn det. Det handler om mentalitet, den fysiske siden". Og når det gjelder den mentale siden, er han veldig fornøyd med måten han spiller på.

Verdenstreeren sier at nivået er veldig høyt: "Mange spillere spiller god tennis, og de fortjener å være der". Han er i ferd med å starte Monte-Carlo Masters, seedet som nummer to etter Alexander Zverev. Han gikk glipp av de to siste utgavene av turneringen på grunn av skade, men han er i form i år, og det kan være en god sjanse for ham, ettersom Masters 1000-turneringen på grus regnes som sesongens forløpere til Roland Garros, en turnering Alcaraz, i likhet med Nadal før ham, utmerker seg i og vant i 2024.

Carlos Alcaraz debuterer i Monte-Carlo Masters i morgen, tirsdag 8. april, i 16-delsfinalen. Toppseedede Zverev debuterer også i morgen, i tillegg til Novak Djokovic. Den siste vinneren i Monaci, greske Stefanos Tsitsipas, debuterer også i morgen.