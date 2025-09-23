Alcaraz går inn i sin "samurai-æra" og møter japanske fans i Tokyo

HQ

Carlos Alcaraz har ankommet Tokyo, hvor han skal spille for første gang i Japan Open. Hans debutkamp blir torsdag 24. september (tid TBD) mot den argentinske spilleren Sebastián Baéz. Andre høyt rangerte spillere er Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud og fjorårsfinalisten Ugo Humbert (som tapte for Arthur Fils).

Alcaraz ble sett mens han skrev autografer og hadde litt fritid med laget sitt, og besøkte Samurai Ninja Museum i Tokyo, der han fikk øvd seg på å svinge katanaen.

Hvis han slår Báez, kan han møte Alejandro Tabiloor eller Zizou Bergs i andre runde; Frances Tiafoe, Brandon Nakashima eller Jordan Thompson i kvartfinalen; Casper Ruud, Denis Shapovalov, Damir Dzumhur, Jaume Munar eller Matteo Berrettini i semifinalen. De mest sannsynlige motstanderne i en finale tirsdag 30. september vil være Taylor Fritz, Holger Rune, Thomas Machac eller Ugo Humbert.

Samtidig skal Jannik Sinner prøve å ta igjen Alcaraz i China Open, der spanjolen vil tape 500 poeng fra i fjor (da han slo Sinner).