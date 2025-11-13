Alcaraz håper "nervene ikke spiller dårlig" i kveldens kamp mot Musetti

HQ

Alcaraz har en stor kamp i kveld i ATP Finals mot Lorenzo Musetti: En seier vil bety at han kvalifiserer seg til semifinalen i ATP Finals som gruppeleder (og unngår Sinner), og enda viktigere, at han sikrer seg tittelen som verdens nummer 1 før året er omme. Mye står på spill: "Jeg skal prøve å ikke tenke på det," sa Alcaraz etter den harde seieren over Taylor Fritz på tirsdag

"Det kommer til å bli en veldig stor kamp for meg. Jeg skal prøve å ikke la nervene spille meg et puss i kampen. Jeg skal tenke på målene mine, om å føle meg mye bedre enn i dag, sa spanjolen. Selv om Alcaraz taper i dag, er det kun ett scenario som kan skje, der han ikke kvalifiserer seg til semifinalen.

Lorenzo Musetti mener han har forbedret seg mye på den mentale siden, og han presser seg selv til det ytterste "fordi jeg spiller hver kamp mot de beste spillerne. Den neste som kommer er mot Carlos. Jeg vet hvor vanskelig det er, spesielt under disse forholdene. Jeg skal prøve å nyte og kjempe som jeg gjorde i dag", med henvisning til seieren mot Alex de Miñaur, til tross for at han tapte et sett, hjulpet av publikum i Torino, som sikkert vil brøle mot Alcaraz, vel vitende om at de vil heie både på Musetti OG Sinner samtidig.

Alcaraz vs. Musetti i h2h

Carlos Alcaraz og Lorenzo Musetti har møtt hverandre syv ganger ... og Museti slo ham bare én gang, den aller første gangen, i Hamburg-finalen i 2022, på grus, deres foretrukne underlag. Alcaraz har allerede slått ham tre ganger i år, inkludert Monte-Carlo Masters 1000-finalen, der Musetti vant det første settet.

Tror du Musetti har noen sjanser i dag? Det får vi vite tidligst kl. 20.30 norsk tid.