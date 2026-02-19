Alcaraz IN, Sinner OUT i Qatar: Se semifinalene på fredag

HQ

Overraskelse i Doha: Carlos Alcaraz når semifinalen i Qatar Open, men Jannik Sinner faller for Jakub Mensik. Den 20 år gamle tsjekkeren, som vant Miami Open i fjor, der han slo Novak Djokovic, tar nok en topp ti-seier, den største i karrieren, mot en verdensener nr. 2.

Mensik slo Sinner 7-6(3), 2-6, 6-3 og møter i morgen Arthur Fils, som tidligere slo Jiri Lehecka i kvartfinalen.

Carlos Alcaraz lider, men kommer seg tilbake og er i semifinalen

Noen timer tidligere led Alcaraz nøyaktig samme resultat i det første settet, da han tapte tiebreaket 7-3 mot Karen Khachanov. Til tross for svært inspirerte slag fra den russiske spilleren, forbedret Alcaraz seg imidlertid, vant 6-7(1), 6-4, 6-3 og utvidet sin 6-0-rekord til Khachanov i head to head, i tillegg til å fortsette å være ubeseiret i 2026 etter ti kamper.

Alcaraz møter fredag den regjerende mesteren av ATP 500-turneringen, Andrey Rublev, som slo Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6(2).

Semifinalen i Qatar Open 2026 spilles fredag 20. februar:



Carlos Alcaraz mot Andrey Rublev: 17:30 CET, 16:30 GMT



Arthur Fils mot Jakub Mensik: 18:40 CET, 17:40 GMT

