Alcaraz kan få problemer: Han kan møte tenåringsstjernen Joao Fonseca i Miami Open

Trekningen i Miami Open var spesielt uheldig for Carlos Alcaraz og Joao Fonseca, som begge skal møtes i andre runde. Alcaraz kommer fra sitt første tap for året mot Daniil Medvedev i semifinalen i Indian Wells, mens Fonseca måtte se seg slått av Jannik Sinner i forrige uke, i to svært tette tie-breaks.

For å få se den kampen må Fonseca imidlertid først vinne sin kamp mot ungarske Fabian Marozsan, som er rangert som nummer 46 i verden. Fonseca, som nå er rangert som nummer 39 i verden, regnes som favoritt: Vinner av Next-Gen ATP Finals 2024, vinner av Swiss Indoors ATP 500 i oktober 2025 og Rio Open ATP 500 forrige måned.

Hvis Fonseca vinner 128-delsfinalen mot Marozsan (i morgen 18. mars kl. 16:00 norsk tid, hvis været tillater det i Florida), spiller han mot Alcaraz i andre runde fredag eller lørdag.

Hvis det skjer, blir det den første duellen mellom 22 år gamle Alcaraz og 19 år gamle Fonseca, men sannsynligvis den første av mange, ettersom noen eksperter forventer at Fonseca kommer til å bli en av de beste spillerne i sporten, til og med hyllet av noen som den beste unge spilleren som kan utfordre Alcaraz' og Siners dominans.

I fjor tapte Alcaraz sin første kamp i Miami Open mot David Goffin, så han skal bare forsvare de 10 poengene. Miami Open var den første Masters 1000 som Alcaraz vant, i 2022.