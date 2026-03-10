Alcaraz og Djokovic er med i åttedelsfinalene i Indian Wells, kampene starter tirsdag og onsdag

HQ

Carlos Alcaraz ble presset til det ytterste av Arthur Rinderknech og "havnet i trøbbel", som spanjolen selv innrømmet etter 6-7(6), 6-3, 6-2-seieren i 32-delsfinalen i Indian Wells. Alcaraz tapte sitt første sett, og et feiltrinn som forårsaket smerter i ankelen utgjorde en alvorlig fare for hans videre deltakelse i turneringen. Men verdenseneren kom tilbake og slo Rinderknech, den sjette seieren på rad mot franskmannen, som er kjent for å ha nådd finalen i Shanghai Masters, der han tapte for fetteren Valentin Vacherot i oktober i fjor.

Alcaraz forlenger sin perfekte 14-0-strek i år og møter Casper Ruud i morgen onsdag. I tirsdagens kamper slo også Novak Djokovic tilbake etter å ha tapt et sett med 6-1, da han slo Aleksander Kovavecic. "Aleks, utmerket kamp i dag, bror! Fantastisk kamp. Fortsett slik, lykke til i resten!", skrev Djokovic etter kampen, og gratulerte den amerikanske spilleren med bosniske og serbiske foreldre.

Indian Wells åttendedelsfinaler (herresingle)

Tirsdag 10. mars



Arthur Fils mot Felix Auger-Aliassime: 19:00 CET / 18:00 GMT



Frances Tiafoe mot Alexander Zverev: 21:00 CET / 20:00 GMT



Learner Tien mot Alejandro Davidovich Fokina: 22:10 CET / 21:10 GMT



Onsdag 11. mars



Joao Fonseca mot Jannik Sinner: 02:00 CET / 01:00 GMT



Carlos Alcaraz mot Casper Ruud: TBD



Rinky Hijikata mot Cameron Norrie: TBD



Novak Djokovic mot Jack Draper: TBD



Daniil Medvedev mot Alex Michelsen: TBD

