Alcaraz og Djokovic venter på Fritz og Sinner i Six Kings Slam: Tidspunktene for semifinalene er bekreftet

Six Kings Sl am fortsetter torsdag med semifinaler og debut for Carlos Alcaraz og Novak Djokovic, som unngikk å spille kvartfinaler på grunn av den merkelige metoden denne oppvisningsturneringen bruker for å velge ut seedede spillere: antall Grand Slams-titler. Det betydde at Djokovic tjente på avgjørelsen til tross for at han for øyeblikket er verdens nr. 5, mens Sinner er verdens nr. 2 ... i ATP. Six Kings Slam er imidlertid ikke en ATP-turnering, og teller ikke for rangeringer: den teller bare... for penger.

Onsdag slo Taylor Fritz Alexander Zvere 6-3, 6-4, og fortsatte den dårlige formen til den tyske spilleren, verdens nr. 3, og gjorde det til den syvende seieren på rad av Fritz over Zverev (selv om denne ikke vil telle for rekordene).

Senere beseiret Jannik Sinner, hvis siste kamp som uttak tapte i Shanghai Masters, Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3. Den greske spilleren ble med i konkurransen i stedet for Jack Draper, som ble skadet etter å ha blitt invitert til turneringen.

Six Kings Slam-semifinaler torsdag 16. oktober:

Hele konkurransen kan strømmes over hele verden på Netflix, uten ekstra kostnad. Du kan se alle kampene direkte og senere se dem på nytt på forespørsel.



Carlos Alcaraz mot Taylor Fritz (18:30 CET, 17:30 BST)



Novak Djokovic mot Jannik Sinner (etter den forrige)



Finalen spilles lørdag 18. oktober (det er også en kamp om tredjeplassen). I fjor slo Jannik Sinner Carlos Alcaraz i finalen. Mange forventer nok et nytt kapittel i rivaliseringen mellom italieneren og spanjolen, selv om dette ikke vil telle med når det skal avgjøres hvem som ender året som verdens nummer 1...