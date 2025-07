Alcaraz og Sabalenka sørger for ro etter stormen i Wimbledon

HQ

Etter to svimlende dager med mange overraskelser og uforutsigbarhet, fant Wimbledon endelig fotfeste på onsdag. Den regjerende mesteren Carlos Alcaraz og kvinnenes toppseedede Aryna Sabalenka brakte litt sårt tiltrengt stabilitet inn i turneringen, og leverte rolige opptredener som førte dem inn i tredje runde.

Alcaraz møtte det britiske wildcardet Oliver Tarvet, en collegespiller som er rangert som nummer 733 i verden, i en kamp som (på papiret) så ut som en formalitet. Men med så mange store navn allerede ute, inkludert Zverev, Medvedev og Gauff, kunne ingenting tas for gitt. Etter en vaklende start der han måtte redde tre bruddballer i sitt første serveparti, fant spanjolen raskt rytmen. Han avgjorde kampen med 6-1, 6-4, 6-4, og viste sin karakteristiske kontroll og eksplosivitet når det gjaldt.

"Jeg bare elsket spillet hans, for å være ærlig, sa Alcaraz etter kampen og roste den unge briten, som ikke hadde vist tegn til nerver i sin andre turneringskamp noensinne. Tarvet kom kanskje til kort, men hans uredde slag og energi vant over Centre Court-publikummet, og etterlot et sterkt inntrykk på den regjerende mesteren.

Tidligere på samme bane overvant Sabalenka en sterk utfordring fra tsjekkiske Marie Bouzkova, og vant 7-6(4), 6-4. Selv om det ikke var hennes mest dominerende prestasjon, var det en intensjonserklæring fra hviterusseren, som fortsatt jakter på sin første Wimbledon-tittel. "Det er trist å se så mange overraskelser, innrømmet Sabalenka etter seieren, men jeg fokuserer bare på mitt eget spill.

Flere andre seedede spillere føyde seg til turneringens voksende tapsliste. Italienske Jasmine Paolini, fjorårets toer, tapte i tre sett mot russiske Kamilla Rakhimova. Amerikaneren Frances Tiafoe, verdens nummer 12, ble slått ut av briten Cameron Norrie i fire sett, og fortsatte dermed trenden med uventet tidlig exit fra herreturneringen.

Til tross for overraskelsene klarte flere store navn å holde kursen. Madison Keys, den sjetteseedede og regjerende Australian Open-mesteren, cruiset forbi Olga Danilovic i strake sett. Naomi Osaka, som er useedet, men alltid farlig, slo Katerina Siniakova 6-3, 6-2 i en av sine sterkeste prestasjoner de siste månedene.

Det britiske håpet ble holdt i live da Emma Raducanu, som nå har gjenvunnet form og selvtillit, imponerte med en overlegen 6-3, 6-3-seier over 2023-mesteren Marketa Vondrousova. Sonay Kartal tok seg også videre, men Katie Boulter slet med jevnheten og 14 dobbeltfeil, og tapte for den argentinske Lucky Loser Solana Sierra.

Utover de store stjernene hadde også de kommende stjernene sine øyeblikk. Brasils 18 år gamle Joao Fonseca, som er tippet som en fremtidig rival til Alcaraz og Sinner, leverte en høykvalitetsseier i fire sett mot Jenson Brooksby, og fikk høylytt støtte fra de brasilianske fansen på bane 12.

Med kjøligere temperaturer og markante spillere som fant formen, lignet Wimbledon endelig seg selv igjen. Men som de første rundene har vist, kan ingenting tas for gitt på gress.