Alcaraz og Sinner kjenner sine potensielle rivaler til US Open-tittelen

Etter den uheldige episoden i Cincinnati-finalen, går rivaliseringen mellom Carlos Alcaraz og Jannik Sinner videre til en ny episode i New York. US Open-loddtrekningen fant sted torsdag, og verdens nummer 1 og 2 (som kun skiller 60 poeng når man tar med poengene fra fjorårets US Open, der Alcaraz faktisk leder), vet hvem som blir deres første rivaler. Som alltid vil de aldri møte hverandre før i en eventuell finale.

Carlos Alcaraz debuterer mot en tøff rival med en kraftig serve: Reilly Opelka, verdens nr. 66, i det som blir deres første kamp sammen. Etter det kan Alcaraz møte italienske Mattia Belluci eller kinesiske Juncheng Shang i andre runde, italienske Luciano Darderi i tredje runde, og pass på: Han kan møte tunge spillere som Ben Shelton eller Casper Ruud i fjerde runde.

Men det kanskje mest spennende er at Alcaraz er på samme kollisjonskurs som Novak Djokovic, som kan møtes i semifinalen. Sist gang de møttes, i kvartfinalen i Australia Open, vant Djokovic, men serberen har ikke konkurrert siden han tapte i Wimbledon-semifinalen mot Jannik Sinner. Og før det må Djokovic slå den talentfulle tenåringen Learner Tien og muligens Frances Tiafoe eller Holger Rune og Taylor Fritz i kvartfinalen.

Jannik Sinner debuterer mot tsjekkeren Vit Kopriva, som er nummer 87 i verden. Veien til finalen kan innebære et møte med fjorårets semifinalist Jack Draper, og en semifinale mot verdens nummer tre Alexander Zverev, som Sinner slo i Australian Open tidlig i år.

Husk at eksakte datoer og klokkeslett ikke er kunngjort ennå, men de vil ligge rundt søndag 24. august eller mandag 25. august, med finale søndag 7. september.