Alcaraz om ATP-finalen eller Davis Cup: "Hvorfor ikke begge deler? Hvorfor velge én hvis jeg kan konkurrere i begge?"

Carlos Alcaraz startet ATP Finals med seier mot Alex de Miñaur i strake sett (noe som kan være viktig når det gjelder å se hvem som kvalifiserer seg fra gruppespillet) 7-6(5), 6-2, og brøt dermed forbannelsen: Alcaraz hadde aldri vunnet åpningskampen sin i denne turneringen, og tapte mot Zverev i 2023 og Ruud i 2024. Han nådde semifinalen i 2023, men tapte for Djokovic, og ble slått ut i gruppespillet i 2024.

Alcaraz utmerker seg vanligvis ikke på hardcourt innendørs, og han er ofte mer utslitt enn han pleier å være når han kommer så sent i sesongen. Men han mener han har forbedret seg på det området i år, til tross for det sjokkerende nederlaget mot Cameron Norrie i debuten i Paris Masters: "Det er en prosess. Det handler om å finne ut hva jeg trenger, spesielt utenfor banen, for å holde motivasjonen oppe helt til slutten og være klar over at sesongen er veldig lang. På slutten av året er du sliten, men denne sesongen har jeg hatt mer tid mellom turneringene, mer tid hjemme, og det har vært bra for å forberede meg fysisk og mentalt, sier han til El País.

Etter å ha gått glipp av Shanghai Masters og mesteparten av Paris, vil Alcaraz snart overgå rekorden sin for flest kamper på en sesong (77 i 2023) med ATP-finalene og Davis Cup. Da han ble spurt om han bare kunne spille én turnering, sa han: "Hvorfor ikke begge? Hvorfor velge én hvis jeg kan konkurrere i begge? Jeg har mange år til å spille i begge turneringene, og jeg håper å kunne representere Spania i lang tid, men i år skal jeg prøve å konkurrere i begge", sa han til den spanske avisen.

Carlos Alcaraz er lettet over at Musetti erstatter Djokovic i ATP-finalen

I forrige uke forklarte Jannik Sinner sin beslutning om å gå glipp av Davis Cup, noe som var kontroversielt i Italia. Lorenzo Musetti, som kvalifiserte seg til ATP Finals etter at Djokovic trakk seg, skal representere Italia i Davis Cup. Alexzander Zverev, som også er i ATP Finals, vil også være med på Tysklands lag i nasjonens konkurranse.

I intervjuet med El País innrømmet Alcaraz også at han er lettet over at Djokovic trakk seg fra konkurransen. "Jeg skal ikke lyve, jeg foretrekker Lorenzo fremfor ham. Han har den erfaringen han har. Og i 2023 slo han meg her". Djokovic avsluttet sesongen etter å ha vunnet Musetti i finalen av turneringen i Athen, der han bor.