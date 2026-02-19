Alcaraz, Rublev eller Sinner, i kvartfinalene i Qatar: spilleplan torsdag 19. februar

HQ

Qatar ExxonMobil Open 2026 er klar for kvartfinalene i Doha, etter onsdagens kamper der fjorårsvinner Andrey Rublev slo Fábián Marozsán, fjerdeseedede Daniil Medvedev ble eliminert av Stefanos Tsitsipas, og Carlos Alcaraz og Jannik Sinner gikk videre uten å tape et eneste sett, da de slo Valentin Voyer og Alexei Popyrin.

Kvartfinalene fortsetter i dag, alle på senterbanen, noe som betyr at tidene vil bli estimert. Dette er kampprogrammet torsdag 19. februar:

Qatar Open kvartfinaler



Stefanos Tsitsipas mot Andrey Rublev: 13:00 CET, 12:00 GMT



Jiri Lehecka mot Arthur Fils: 14:10 CET, 13:10 GMT



Carlos Alcaraz mot Karen Khachanov: 17:30 CET, 16:30 GMT



Jakub Mensik mot Jannik Sinner: 18:40 CET, 17:40 GMT



Semifinalene i Qatar Open spilles på fredag, og finalen spilles på lørdag, men tidspunktet er ikke bestemt ennå. Følger du med på Qatar ExxonMobil Open 2026?