Alcatraz-fengselet kan bli gjenåpnet for å huse "voldelige fanger"

USAs justisminister Pam Bondi avla et offisielt besøk til det tidligere Alcatraz-fengselet for å vurdere en mulig gjenåpning. Bondi var ledsaget av innenriksminister Doug Burgum som en del av Trump-administrasjonens plan om å rehabilitere og gjenåpne anlegget mer enn 60 år etter at det ble stengt. Besøket kommer etter en stadig pågående debatt og underskriftskampanjer fra ulike parter som ber om en endelig stenging.

I et intervju med Fox News etterpå, som CNN har fanget opp, hevdet Bondi at komplekset kan huse "voldelige fanger" og "ulovlige utlendinger", og at strukturen, selv om den trenger renovering, er sikker og ikonisk.

Besøket kommer samtidig som Bondi kritiseres for sin håndtering av Epstein-dokumentene, og er under press for å avsløre flere detaljer som Trump-administrasjonen foreløpig ikke har planer om å offentliggjøre. I dag ble det imidlertid også kjent at Trump har instruert Bondi om å be om at Epsteins vitnemål fra storjuryen offentliggjøres, noe som gir advokaten fullmakt til å offentliggjøre deler av det kontroversielle materialet.