AlcheMice har en "blanding mellom kampene i XCOM og kortstokkbyggingen i Slay the Spire"

Som en del av vår tid på BCN Game Fest i år hadde vi luksusen av å snakke med en hel rekke forskjellige utviklere, og en av dem var JC Montero fra Red Mountain. Temaet i dette intervjuet var det kommende indiespillet AlcheMice, som er en roguelike kortstokkbygger satt i en verden bebodd av magibrukende skapninger.

I løpet av samtalen spurte vi om premissene bak AlcheMice, som Montero forklarte følgende.

"AlcheMice er et spill om utøvelse av alkymi, og vi tror vi har en blanding mellom kampene i XCOM og kortstokkbyggingen i Slay the Spire. Så vi har en frisk miks av sjangeren, må jeg si. Og hovedkonseptet er å utforske alkymi for å bli mektigere hver gang du starter et løp. Så du krysser byen Granada, får alkymiresultater og blir mektigere ved å praktisere alkymi og forbedre kortene dine."

AlcheMice utspiller seg i Granada på 1500-tallet og handler om å bruke tarot og alkymi for å slå tilbake og til slutt beseire en forbannet heks kjent som Gusparda. Med denne ideen i bakhodet er du kanskje nysgjerrig på når AlcheMice kommer? Det var vi også, og Montero fortalte oss om tidslinjen og de pågående utviklingsplanene.

"I dag har vi en veldig finpusset demo, og vi kommer til å bruke nærmere ett år på å fullføre spillet og få det portert til alle plattformer." Han fortsatte: "Jeg håper før... kanskje 4. kvartal 2026."

Sjekk ut hele intervjuet med Montero nedenfor for å høre mer om de forskjellige kortene, hvordan det er forskjellig fra utviklerens andre tittel Hermetica, og mer.