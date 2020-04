Aldersgrensemerkingen angriper lootbokser

Det har gått to år siden det amerikanske sensurorganet Entertainment Software Rating Board begynte å spesifisere om spill inneholder såkalte "In-Game Purchases", altså advarsel at man kan kjøpe ting i spillet. Problemet var bare at dette rammet flere ting enn de da mye omtalte lootboksene, så de har endelig bestemt seg for å endre ting.

Nå kan ESRB nemlig fortelle at de vil implementere en ny spesifisering i vurderingen sin som enkelt og greit kalles "In-Game Purchases (Includes Random Items)". Fremover vil de altså begynne å presisere om tingene man kan kjøpe er fastsatte eller tilfeldige, ellers for å si det like langt som dem:

"Dette nye interaktive elementet, In-Game Purchases (Includes Random Items), vil bli gitt til hvert spill som inneholder tilbud om å kjøpe digitale eller premiumer med ekte penger (eller virtuelle mynter eller andre former for valuta som kan kjøpes med ekte penger) uten at spillerne vet akkurat hvilke digital ting eller premiumer de vil få før kjøpet er gjort (inkludert lootbokser, gjenstandspakker, mysteriebelønninger).

In-Game Purchases (Includes Random Items) vil bli gitt til alle spill som inkluderer kjøp med noen form for tilfeldige elementer, inkludert lootbokser, gacha-spill, ressurs- eller kort-pakker, lykkehjul, skattekister og mer. Spill som har "In-Game Purchases (Includes Random Items)"-advarselen kan også inneholde andre tilfeldige elementer man må betale for."

Da selskapet først snakket om lootbokser og slik i 2017 sa de at lootbokser ikke ble presisert siden mange fortsatt ikke visste hva begrepet betydde, men nå som mange spill har fjernet slike systemer går de altså til verks. Jaja, bedre sent enn aldri, og EA sine sportsspill vil i alle fall få noe nytt på coverene sine i USA...