Aldri før sett Halo: Combat Evolved-innhold som snart gjenopprettes

Utviklingen av Halo: Combat Evolved er faktisk en ganske bemerkelsesverdig historie, og på et tidspunkt var det et RTS beregnet på Apple-formater, og senere også en tredjepersonstittel. Som du kanskje kan forestille deg, betydde dette at en hel del innhold måtte slettes før det til slutt ble utgitt til Xbox som det briljante FPS-spillet vi kjenner og elsker.

Nå jobber 343 Industries og modgruppen Digsite med et prosjekt for å gjenopprette noe av dette tidligere usette Halo-innholdet som ble utviklet av Bungie, og noe av det kommer til Halo: The Master Chief Collection:

"Vi gikk dypt inn i arkivene og fant Milestone-versjoner av Halo PC som inneholdt materiale som aldri kom med i detaljhandelen. Vi var spesielt interessert i design-/produksjonsdokumenter, tilbakemeldinger fra Bungie, tagger, kompilerte kart og kildedata for flerspillerkart som ikke har vært tilgjengelige tidligere.

Noen av disse ble kuttet ut før de i det hele tatt fikk et navn som var mer talende enn gbx_map#. To av dem var likevel interessante nok til å bli spiltestet og tatt med over målstreken i MCC."

Det ble også oppdaget at Gearbox (som laget PC-versjonen av Halo: Combat Evolved) også hadde ubrukt innhold som nå vil se dagens lys over 20 år etter at det ble skrotet:

"Gearbox hadde laget en haug med helt nye teksturer som ikke ble brukt i det hele tatt. Jeg syntes det ville være synd om disse teksturene aldri ble brukt, så jeg bestemte meg for å remixe Indoor til et helt nytt kart som bedre kunne utnytte disse nye bitmappene."

Det er fortsatt mye mer å oppdage, og hvis du er interessert i Halo og/eller videospillarkeologi, kan du ta turen til Halo Waypoint for en ganske interessant historie, og det kommer mer.

Halo slik du aldri har sett det før. Bokstavelig talt. Ingen har sett det før.

Takk, PCGamesN.